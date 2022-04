"Fala uderzeniowa zniszczyła wszystko". Bitwa o Mariupol oczyma zwykłych mieszkańców

W poniedziałek na północnym-wschodzie i na północy Polski okresami opady deszczu ze śniegiem do 5 mm, a po południu również na zachodzie kraju opady deszczu do 5-10 mm. Temperatura maksymalna od 4 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie do 9 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Wiatr południowo-zachodni, nasilający się w ciągu dnia do silnego, w porywach po południu od 70-90 km/h, a nad samym morzem możliwe pojedyncze porywy do 100 km/h.

