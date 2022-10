Białoruś dołączy do rosyjskiej agresji? "Jest kilka zagrożeń"

Eksplozje na lotnisku w Biełgorodzie w Rosji 16 wybuchów naliczyli mieszkańcy rosyjskiego Biełgorodu na lotnisku tuż przy granicy z Ukrainą. W... Pociągi z rosyjskimi żołnierzami znowu jadą na Białoruś.

Rosjan jest jednak w Białorusi mniej niż na początku roku - oficjalnie mówi się o 9 tysiącach wojskowych. Nie mają oni też ciężkiego sprzętu. Według analityków to może oznaczać, że będą tworzyć wspólne grupy bojowe z armią Białorusi, by znowu zaatakować Kijów.

Reżim w Mińsku od maja intensywnie szkoli swoje oddziały i prowadzi cichą mobilizację. Na opublikowanych ostatnio zdjęciach białoruskiego sprzętu wojskowego widać nowy szczegół. - Na burtach pojawiły się typowe znaki taktyczne, które są używane między innymi przez wojska lądowe Federacji Rosyjskiej. Pokazuje to ujednolicenie przynajmniej części struktur oraz wyglądu pojazdów, co z kolei może wskazywać na to, że Białorusini oraz Rosjanie będą dążyć do połączenia swoich zdolności - ocenia Konrad Muzyka, analityk wojskowości z Rochan Consulting.

Teatr Łukaszenki

Łaskawy Putin: na razie nie ma potrzeby zmasowanych ataków w Ukrainie W Ukrainie nie ma potrzeby zmasowanych ataków - uspokaja świat Władimir Putin. Dodaje... Białoruski dyktator straszy groźbą rzekomego ataku NATO na swój kraj. - Polska prosi Amerykanów, żeby rozmieścili w Polsce broń jądrową - stwierdził Alaksandr Łukaszenka.

Według zajmującego się wschodem publicysty Sławomira Sierakowskiego - to może być przygotowany przez Łukaszenkę teatr. Głównym widzem nie jest jednak Zachód, lecz Rosja Putina. - On z jednej strony może szykować tę ukrytą mobilizację albo ją markować przynajmniej, a z drugiej dalej starać się nie wejść w Ukrainę, bo to jest dla niego kilka zagrożeń - wyjaśnia Sierakowski, dziennikarz i publicysta "Krytyki politycznej".

Te zagrożenia to bardzo prawdopodobna niechęć armii białoruskiej do walki z Ukraińcami i sprzeciw społeczeństwa wobec tej wojny. Aktywne włączenie się do wojny może doprowadzić do kolejnej fali protestów, które zagrożą reżimowi w Mińsku.

Nagroda pocieszenia?

Tak naprawdę jednak Białoruś od samego początku bierze udział w wojnie. To z jej terenów rosyjskie wojska wkroczyły na Ukrainę. To z rozmieszczonych na Białorusi baz startują w kierunku Ukrainy rosyjskie samoloty, śmigłowce i rakiety. - Putin chciał zjeść na obiad Ukrainę, ale złamał zęby i na pewno mu się to nie uda. Kolejnym daniem powinien być deser. Deser to Białoruś. I raczej wygląda na to, że zacznie swój obiad na deserze - ocenia Paweł Łatuszka, były ambasador Białorusi w Polsce.

Białoruska opozycja ostrzega, że aneksja Białorusi może być dla Putina nagrodą pocieszenia wobec niepowodzeń w Ukrainie.

Autor: Paweł Szot / Źródło: Fakty TVN