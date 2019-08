"Nie było szans na wyhamowanie". Nagranie z momentu kolizji Szydło

Ratownicy robią, co mogą, by dostać się do miejsca w Jaskini Wielkiej Śnieżnej, w którym uwięzieni zostali dwaj grotołazi. W programie także o "jedynkach" na listach do Sejmu w nadchodzących wyborach i o stłuczce, którą spowodowała w Krakowie Beata Szydło. Na "Fakty" TVN zaprasza Justyna Pochanke.

