Basen w Człuchowie zostanie zamknięty z powodu wysokich kosztów utrzymania

Rosja wstrzymała dostawy ropy do Polski. Orlen zapewnia, że był na to przygotowany, a do tej pory dostawy rurociągami nie były objęte sankcjami. Co nie zmienia faktu, że przez cały czas wojny Rosja zarabiała na ropie dostarczanej do Polski. Dużo też zarobili Saudowie, bo rząd PiS miał sprzedać 30 procent udziałów w Rafinerii Gdańskiej firmie Saudi Aramco za niewiele ponad miliard złotych. Eksperci mówią, że to śmieszne pieniądze. Jacek Sasin obwinia Komisję Europejską.

