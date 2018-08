Badania: długi sen zwiększa ryzyko wcześniejszej śmierci o 30 procent

To nie jest tak, że im więcej, tym lepiej. Nie liczmy godzin snu, ale jego jakość - radzą lekarze. Co więcej, amerykańscy specjaliści odkryli, że u osób, które śpią 10 godzin na dobę, aż o 30 procent wzrasta ryzyko śmierci. A przebadali ponad 3 miliony osób.

Sen to zdrowie, ale bez przesady. Potwierdzają to badania opublikowane w naukowym piśmie Amerykańskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego. Wynika z nich, że ci co śpią dużo - po dziesięć godzin dziennie - wcale nie są zdrowsi. Wręcz przeciwnie. O 30 procent rośnie ryzyko ich wcześniejszej śmierci w porównaniu z tymi, co śpią mniej.

Większość jednak śpi mniej, dlaczego więc niektórzy śpią po dziesięć godzin? - Prawdopodobnie ten sen dziesięciogodzinny nie jest snem wynikającym z naturalnej potrzeby, tylko są to osoby obciążone dodatkowymi chorobami, więc mają dodatkowe czynniki ryzyka - ocenia Aleksandra Wierzbicka z Ośrodka Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Dziesięć godzin i więcej mogą spać osoby dotknięte cukrzycą, depresją, chorobami układu krążenia, nerek, wątroby, endokrynologicznymi i ci, którzy cierpią na bezdech senny. Długi sen może być więc symptomem choroby, ale sam w sobie też może być niezdrowy.

Domy wielkie, szkoły prywatne, wakacje w tropikach. Polacy kończą u psychiatry Szpitale psychiatryczne i gabinety psychiatrów pękają w szwach. Płacimy za postęp cywilizacyjny i ekonomiczny, jaki dokonał się w Polsce przez ostatnie 25 lat. Domy muszą być wielkie, szkoły prywatne, wakacje w tropikach. Dopóki są siły, jakoś się...

Mniejsza aktywność - dłuższy sen

- Jeśli my śpimy za długo, to jesteśmy za mało aktywni. Czyli dzień takiej osoby się skraca i powoduje to, że nasza potrzeba snu się nie nakręca i sen staje się mniej efektywny - tłumaczy psycholog kliniczny dr Małgorzata Fornal-Pawłowska. Przyznaje jednocześnie, że zapotrzebowanie na sen może być różne u różnych osób i jest uwarunkowane także genetycznie.

Mało efektywny dzień, to potem mało efektywna noc i sen. Sytuacja bez wyjścia. Ciekawie pokazuje to ten film, bardzo popularny ostatnio w internecie.

"Dobry i zdrowy sen nie sprowadza się do udanego wejścia do łóżka i spędzenia tam 8 czy 10 godzin. To, co dzieje się w sypialni, zależy w dużej mierze od tego, co robisz poza nią - słychać w nagraniu na kanale "Nieprzeciętne Życie".

A więc do dzieła. Zapracujmy za dnia na dobry, a więc niekoniecznie długi, ale i nie za krótki sen. I nie martwmy się, jeżeli czasami pośpimy dłużej. Bo nie musi to oznaczać choroby.

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty TVN