"To największy wyciek, jaki kiedykolwiek zarejestrowano". Ekipa "Faktów" TVN towarzyszyła naukowcom w niebezpiecznej misji

Kolejny wyciek z gazociągu Nord Stream. Szwedzkie i duńskie służby badają incydent Szwedzkie służby wykryły czwarty wyciek metanu na Morzu Bałtyckim. Wszystkie wycieki z gazociągów... Choć wciąż brakuje ewidentnych dowodów, to polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych coraz częściej wspomina, że za atakiem na gazociągi Nord Stream 1 i 2 mogła stać Rosja.

- Tylko Rosjanom mogło tak naprawdę na tym zależeć. To Rosji zależy na tym, żeby w Europie zapanował chaos, żeby najbliższa zima nie była dla nas łatwa, żeby wzrastały ceny energii. Natomiast pamiętajmy o tym, jak trudno jest złapać kogoś za rękę - podkreśla Łukasz Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

To, kto doprowadził do eksplozji, w niezależnych śledztwach badają prokuratury: polska, niemiecka, duńska i szwedzka.

- Podejrzenia, że doszło do sabotażu, zostały uprawdopodobnione. Ustaliliśmy, że w pobliżu Nord Stream 1 i Nord Stream 2 doszło do detonacji - informuje Fredrik Hultgren-Friberg z Szwedzkiej Służby Bezpieczeństwa SAPO.

Równolegle do śledztwa prowadzone są intensywne badania dotyczące konsekwencji poważnego wycieku. Gdzie dokładnie jest teraz wielka gazowa chmura, która przesuwa się nad Bałtykiem, jak się zachowuje i czy może stanowić realne zagrożenie dla żeglugi i lotnictwa, sprawdzają niemieccy naukowcy we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych.

- To największy wyciek, jaki kiedykolwiek zarejestrowano. Zdarzały się inne duże katastrofy, jednak ta jest najpoważniejsza - zaznacza dr Anke Roiger z Niemieckiego Centrum Lotniczego i Kosmicznego oraz Instytutu Fizyki Atmosfery.

Ekipa "Faktów" TVN na pokładzie śmigłowca

Badanie skutków wycieku to niezwykle niebezpieczna misja. - Jest to trudna misja. Mam to szczęście być jednym z dwóch pilotów, którzy są uprawnieni w Polsce do tego rodzaju zadań. To znaczy do lotów z ładunkami, które są podwieszone pod śmigłowcem - mówi Bartłomiej Kieblesz, pilot śmigłowca Helipoland.

Ekipa "Faktów" TVN wzięła udział w misji z niemieckimi naukowcami.

- Pierwsze pytanie, na które próbujemy sobie odpowiedzieć: ile metanu wydostało się z tych przecieków. Podczas lotu na żywo sprawdzamy stężenie - wyjaśnia Klaus Gottschaldt z Niemieckiego Centrum Lotniczego i Kosmicznego oraz Instytutu Fizyki Atmosfery.

Bezpośrednio nad miejscem wybuchu wprowadzona została strefa zakazu lotów.

- Obserwujemy stężenie metanu na monitorze, jeśli zacznie się zbliżać do niebezpiecznego zakresu, to będziemy musieli zawrócić po to, by nie spowodować wybuchu - tłumaczy Gottschaldt. - Jeśli wysokie nasycenie metanem zanotujemy z dala od miejsca wycieków, to będzie ważne odkrycie z punktu widzenia bezpieczeństwa - dodaje naukowiec.

Prowadzone pomiary są ważne nie tylko z punktu widzenia nauki, ale też z punktu widzenia możliwości przywrócenia bezpiecznej żeglugi i lotów w rejonie katastrofy.

Autor: Wojciech Bojanowski / Źródło: Fakty TVN