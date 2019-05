19 maja 2019, 19:11

Ruch biskupów

Arcybiskup Charles Scicluna przed wizytą w Polsce obejrzał film braci Sekielskich

Trzeba się przyjrzeć odpowiedzialności biskupów - mówi prymas, a specjalny wysłannik papieża, przygotowując się do przyjazdu do Polski, obejrzał już film braci Sekielskich o ukrywaniu pedofilii. W tej gorącej atmosferze jeden z biskupów niespodziewanie ogłasza, że przenosi się do pustelni, bo tak już wcześniej planował. Wróci za pól roku.