Arcybiskup Jędraszewski mówił o ekologii. "Nowa forma totalitaryzmu"

Ochrona środowiska to przejaw chrześcijaństwa - mówi papież Franciszek. Arcybiskup Marek Jędraszewski ma inne zdanie. Dla polskiego hierarchy ekologizm to zjawisko niebezpieczne i nowa forma totalitaryzmu.

"To przykład do naśladowania". Greta Thunberg człowiekiem roku magazynu "Time" Greta Thunberg została wybrana człowiekiem roku magazynu "Time". Gazeta nazwała ją "liderką... Greta Thunberg z papieżem Franciszkiem spotkała się w Watykanie w połowie kwietnia. Jej zdjęcie z papieżem Franciszkiem obiegło świat i stało się symbolem poparcia, ale również i wsparcia, którego głowa Kościoła udzieliła młodej aktywistce na rzecz ochrony klimatu.

To, co nowe w tej kwestii, to kontekst, jaki tamtemu spotkaniu nadały słowa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który w bożonarodzeniowym wywiadzie przestrzegał przed młodą aktywistką.

- To już jest coś, co jest bardzo niebezpieczne - mówił na antenie Telewizji Republika metropolita krakowski.

Te słowa padły po pytaniu o fragment manifestu, który na ostatnim szczycie klimatycznym w Hiszpanii opublikowała młoda Szwedka.

"Kryzys klimatyczny dotyczy nie tylko środowiska. To kryzys praw człowieka, sprawiedliwości i woli politycznej. Systemy ucisku, takie jak kolonializm, rasizm i patriarchalizm, stworzyły go i podsyciły. Musimy je rozmontować" - można przeczytać w manifeście Grety.

"Nowa forma totalitaryzmu"?

10-letni Kolumbijczyk idzie w ślady Grety Thunberg Ma dziesięć lat i namawia swoich rówieśników do walki ze zmianami klimatycznymi. Francisco Javier... - To jest już coś narzucane, a ta aktywistka staje się już jakby wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych, jak należy myśleć i w konsekwencji jak należy postępować - uważa arcybiskup Jędraszewski.

Metropolita krakowski, kiedy wskazywał niebezpieczeństwa jakie stwarza "ekologia jako ideologia", przytoczył fragment z Biblii. Mówił o odwracaniu porządku świata.

- Tam jest też wyraźnie powiedziane "czyńcie sobie Ziemię poddaną". Adam w tej opowieści biblijnej jest tam kimś, kto nazywa zwierzęta, a więc nad nimi panuje - tłumaczył arcybiskup Marek Jędraszewski.

- Za tym też idzie jakaś nowa forma totalitaryzmu. Niepolegająca na tym, że się kogoś fizycznie eliminuje, ale na pewno duchowo próbuje zdegradować - dodaje.

Ksiądz profesor Andrzej Szostek apeluje, by słuchać papieża. Jego zdaniem również biblijny fragment o "czynieniu sobie Ziemi poddanej" należy czytać w szerszym kontekście.

- Kiedy człowiek ma dalej tym światem zarządzać, ma on tak nim zarządzać, żeby świat nadal rósł i piękniał, a nie był wykorzystywany w tak grabieżczy sposób, jak to się dzisiaj często zdarza - tłumaczy ksiądz profesor Andrzej Szostek, filozof i etyk oraz były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Problem dla wierzących i niewierzących

Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki słowa duchownego zderza z brutalnymi faktami. W tym z coraz gwałtowniejszymi zjawiskami pogodowymi.

- Zarówno wierzący, jak i niewierzący, będą doświadczać tych samych problemów. Rolnicy będą mieli problemy z produkcją roślinną. Starsi ludzie pod wpływem fal upałów będą cierpieć - podkreśla klimatolog.

Na ostatnim spotkaniu z młodzieżą papież Franciszek powiedział wprost, że to dorośli od młodych mogą uczyć się wrażliwości wobec środowiska naturalnego i jego obrony. Dzień wcześniej młodzi ludzie po raz kolejny - również w Polsce - wyszli na ulice.

Inicjatorem tego strajku była młoda Szwedka.

Autor: Arleta Zalewska / Źródło: Fakty TVN