Jest większa od statków Kolumba. Archeolodzy wydobywają z XV-wieczną szkutę

W Irlandii papież Franciszek spotkał się z ofiarami zbrodni dokonanych przez tamtejszy Kościół - to, co usłyszał, "zszokowało go". W programie też o śmierci senatora Johna McCaina, o proteście ratowników medycznych, a także o piracie z Gocławia, którego poszukuje policja. Na "Fakty" TVN zaprasza Piotr Marciniak.

