"Trzeba anulować, bo my przegramy". Wydarzenia w Sejmie etap po etapie

Podczas posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka kandydatka do Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz była pytana przez posłów opozycji między innymi o to, czy unijna flaga to "szmata", a protestujące kobiety to "ulicznice". Była posłanka PiS stwierdziła, że podtrzymuje wszystko co mówiła i pisała. Przesłuchiwany był też drugi kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Piotrowicz. Ale on nawet nie odpowiedział na żadne pytanie. Zarówno Pawłowicz jak i Piotrowicz otrzymali pozytywne rekomendacje komisji.

»