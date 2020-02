Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie publicznego znieważania prezydenta

Minister koordynator służb specjalnych i szef MSWiA Mariusz Kamiński pozostaje na stanowisku. Obroniła go sejmowa większość PiS. Koalicja Obywatelska wniosła wotum nieufności wobec ministra po emisji reportażu "Superwizjera" TVN, w którym były agent CBA Tomasz Kaczmarek oskarżył Mariusza Kamińskiego o to, że kazał mu kłamać w operacji dotyczącej tzw. "wilii Kwaśniewskich". To nie są jedyne zarzuty opozycji wobec ministra.

