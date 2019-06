"Pan prezydent z panem premierem jeżdżą i szkalują polskich sędziów"

To był polski dzień w Białym Domu - dzień, który przyniósł przełomowe umowy. Obaj prezydenci wymienili się piórami, ale najważniejsze jest to, co nimi podpisali. Będzie więcej żołnierzy, więcej gazu i nowe myśliwce. Do tego zapowiedź współpracy w energetyce jądrowej i deklaracja w sprawie zniesienia wiz.

