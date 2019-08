K2 to za mało. Andrzej Bargiel chce zjechać z Mount Everestu

We wtorek grupa posłów PiS zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego przepis dotyczący ujawnienia zgłoszeń kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Wygląda na to, że nazwiska tych, którzy poparli sędziów na razie mają pozostać tajemnicą Nie raz posłowie PiS używali Trybunału Konstytucyjnego, by eliminować przepisy, które są dla nich niewygodne - mówi opozycja.

»