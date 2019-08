21 sierpnia 2019, 19:14

Pytania o odpowiedzialność Ziobry. "Prokurator generalny nie jest zainteresowany tym, żeby sam siebie pogrążyć"

Wiceminister Łukasz Piebiak miał zlecać tworzenie hejtu wobec sędziów nieprzychylnych rządowi PiS, a z tych działań miał się "cieszyć szef". Działania podjęły już prokuratura, Urząd Ochrony Danych Osobowych i rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych. Pojawiły się jednak apele o to, by powołać komisję śledczą, by Zbigniew Ziobro nie był sędzią we własnej sprawie.