Co robią śledczy w sprawie afery w Ministerstwie Sprawiedliwości? Prokuratura Okręgowa milczy

We wtorek zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Na zachodzie i na południu kraju zachmurzenie wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 10-50 mm i burzami z gradem. Temperatura maksymalna od 28 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i 32 stopni Celsjusza w centrum kraju do 33 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 80-100 km/h.

