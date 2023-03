Afera Pegasusa. Karnowski: te osoby powinny stanąć przed Trybunałem Stanu

W tej sprawie najistotniejszy jest kontekst. Jacek Karnowski miał być inwigilowany Pegasusem w szczycie kampanii wyborczej w 2019 roku. Wtedy, gdy pracował w sztabie opozycji. Gdy najpierw negocjował, a potem budował pakt senacki - opozycyjną koalicję, która chciała wygrać i wygrała z PiS-em wybory do Senatu. - To jest rzecz, która jest niewyobrażalna i nie powinna mieć miejsca nigdy w państwie demokratycznym - uważa Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i prezes ruchu samorządowego "Tak! Dla Polski".

Prezydent Sopotu nie jest o nic oskarżony, nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie. Jak ujawniła "Gazeta Wyborcza", jednak go śledzono, podsłuchiwano i inwigilowano narzędziem, które powinno służyć do zwalczania najcięższych przestępstw. Według wielu doniesień tym narzędziem dysponuje lub dysponowało CBA. - Jeśli władza polityczna zaczyna działać przeciwko sądom, wolnym mediom i opozycji, i to w sposób często nielegalny, to znaczy, że przede wszystkim chce kraść - przekonuje Donald Tusk.

Afera Pegasusa. Lista osób w Polsce, o których wiadomo, że były inwigilowane, wydłuża się Nie tylko prezydent Sopotu Jacek Karnowski był inwigilowany Pegasusem. Na liście inwigilowanych... Pegasus nie jest zwyczajnym narzędziem do podsłuchiwania - to system totalnej inwigilacji, który śledzi telefony, maile i zdjęcia. Może podsłuchiwać i podglądać to, co robi użytkownik telefonu.

Jak twierdzą naukowcy z Kanady - w ten sposób śledzono w Polsce opozycję, gdy szykowała się do wyborów. Krzysztof Brejza też miał być inwigilowany. Był szefem sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Jak mówi - sytuacja, gdy w kampanii polityczny przeciwnik zna każdy twój ruch, powoduje, że nie można mówić o uczciwych wyborach. - Te wybory były przeprowadzone przez służby PiS. To nie były wybory, które spełniały standardy wolnych, równych, sprawiedliwych i uczciwych wyborów - ocenia Krzysztof Brejza, senator PO.

Alarm opozycji

- To, razem z zawładnięciem tak zwanych mediów publicznych, jest robieniem nieuczciwych wyborów i te osoby powinny stanąć przed Trybunałem Stanu - komentuje Jacek Karnowski. To poważny zarzut pod adresem służb i obecnej władzy. Władza udaje, że nie widzi problemu albo udaje, że w sprawie inwigilowania opozycji ma czyste ręce. - Jeżeli ktoś jest o coś podejrzewany, jeżeli jest w kręgu zainteresowania służb chociażby, jeżeli są ku temu przesłanki, to ten wniosek kieruje się do sądu i sąd te przesłanki ocenia - mówi Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości z Solidarnej Polski.

Najpierw ktoś ten wniosek składa. Służby w Polsce nadzoruje minister, polityk i wiceprezes partii władzy. Prokuratorów nadzoruje minister, polityk i prezes koalicyjnej partii władzy. - To wszystko jest obraz państwa, które działa jak mafia sycylijska, a nie jak państwo prawa - uważa Marcin Bosacki, senator PO.

Wśród inwigilowanych Pegasusem, poza Karnowskim i Brejzą, mieli być także znana prokuratorka czy adwokat związany z opozycją, choć lista tych osób jest dłuższa. - Tylko dlatego były inwigilowane, że były uznawane przez tę władzę za groźne dla tej władzy - podkreśla Bosacki.

Senat na poniedziałek zwołał specjalne posiedzenie komisji, która zajmuje się sprawą inwigilacji przy użyciu Pegasusa.

Autor: Michał Tracz / Źródło: Fakty TVN