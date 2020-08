Abp Wiktor Skworc nie zgłosił księdza pedofila. Dziś "wyraża ogromny żal i ubolewanie z powodu krzywdy ofiar"

Po 18 latach od pierwszych oskarżeń o pedofilię diecezja tarnowska przyznaje się do winy. Potwierdza, że przenoszony z parafii do parafii ksiądz Stanisław P. krzywdził dzieci, a ówczesny biskup tarnowski Wiktor Skworc nie zgłosił sprawy do Watykanu, choć powinien. Z Polski ksiądz Stanisław P. trafił na Ukrainę, później wrócił do kraju. Jeszcze przez kilka lat pracował z dziećmi. Sprawę nagłośnił ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Matka zajrzała do pamiętnika córki. "Tu mówimy o obcowaniu z osobą poniżej lat piętnastu" W pamiętniku córki natknęła się na szokujące tropy. Teraz głośno mówi o sprawie, by ostrzec inne... Mógł czuć się bezkarny. To rozzuchwalało księdza Stanisława P.

- Zwabił mnie do siebie do pokoju, posadził na kolana, oglądaliśmy telewizor. Dokładnie pamiętam ten moment. Wsadził mi rękę do rozporka - wspomina pan Andrzej, dziś dorosła już ofiara księdza.

Stanisław P., katecheta i proboszcz kilku parafii diecezji tarnowskiej, miał molestować dzieci nie tyko w Polsce.

- Niepowstrzymanie tego sprawcy (...) przyczyniło się do krzywdy kolejnych dzieci. W ten sposób, niestety, ksiądz biskup ma na sumieniu te kolejne ofiary - uważa ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Chodzi o arcybiskupa Wiktora Skworca, obecnie metropolitę katowickiego, który w latach 1998-2011 był biskupem tarnowskim, a przez to przełożonym księdza Stanisława P.

Wysłanie na Ukrainę

18 lat temu do biskupa Skworca ze skargą przyszła grupa rodziców i nauczycieli chłopców, których katecheta molestował. Wtedy biskup Skworc przesłuchał ofiary i księdza, odwołał go z parafii i wysłał na urlop, a potem na Ukrainę.

- Akt nieodpowiedzialności, pewnego infantylizmu, pewnego braku jakiejś wyobraźni biskupa Skworca. Ja jestem ciekawy, co on będzie miał do powiedzenia tej ofierze, którą ujawniono niedawno na Ukrainie, bo gdyby nie jego decyzja, do tego nadużycia z całą pewnością by nie doszło - komentuje prawnik i publicysta Artur Nowak.

Biskup Skworc mógł zabronić księdzu pracy z dziećmi lub zgłosić sprawę do Watykanu.

- Niestety, stwierdzamy to jasno, sprawa nie była dalej kontynuowana, nie została też zgłoszona do Stolicy Apostolskiej, a już wtedy, od 2001 roku, był taki obowiązek - przyznaje ks. Ryszard Nowak, rzecznik prasowy biskupa tarnowskiego.

Po sześciu latach na Ukrainie Stanisław P. wrócił do Polski, a biskup Skworc przydzielił mu kolejną parafię. Ksiądz znowu uczył dzieci religii. Pan Andrzej, ofiara księdza, w 2010 roku zgłosił tarnowskiej kurii, że był w dzieciństwie molestowany. Po kilku miesiącach od zgłoszenia zauważył, że sprawca wciąż ma kontakt z młodzieżą. Nie było reakcji.

- Ja się pytam: dlaczego on jeszcze uczy w szkole, a oni: dlaczego miałby nie uczyć? (...) Cztery miesiące po moim zgłoszeniu on odprawiał rekolekcje. Oni o tym wiedzieli - mówi dziś pan Andrzej.

Kilkanaście ofiar księdza

Dziś kuria tarnowska przyznaje, że doszło do zaniedbań, choć trzy tygodnie temu, po opublikowaniu historii pana Andrzeja, groziła sądem księdzu Isakowiczowi-Zaleskiemu, który ją ujawnił. Od czasu publikacji ujawniło się 14 ofiar. Najmłodsi mieli wtedy 8 lat.

- Miał po prostu bliższy kontakt z ministrantami. Bardzo często nas do siebie bardzo mocno przytulał, przyciskał. Chcę zaznaczyć, że mieliśmy głowę na wysokości jego pasa - opowiada pan Andrzej.

Starszych chłopców ksiądz Stanisław P. zapraszał na plebanię i na obozy. - Zmuszanie do współżycia. Ci chłopcy, jako dorośli, nieraz nie potrafili już założyć rodzin. Sami to mówią. Z powodu traumy, którą przeżyli - relacjonuje ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Dziesięć lat temu biskup Skworc zawiesił Stanisława P. w czynnościach kapłańskich i zakazał pracy z młodzieżą. W kościelnym procesie, trzy lata później, potwierdzono winy księdza. Umieszczony w domu księży emerytów Stanisław P., już pod rządami kolejnego biskupa Andrzeja Jeża, zakazy łamał.

- To ciągle wierzchołek góry lodowej, bo nawet dzisiaj zgłosiła się do mnie kolejna, piętnasta ofiara - mówi ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Oświadczenie z kurii

Arcybiskup Wiktor Skworc nie zdecydował się na rozmowę z "Faktami" TVN. Oświadczenie wydał jego rzecznik.

"Abp Wiktor Skworc wyraża ogromny żal i ubolewanie z powodu krzywdy wszystkich ofiar ks. Stanisława P. Do takich sytuacji nie powinno było dojść" - czytamy w oświadczeniu.

W czwartek na Jasnej Górze ma zebrać się polski episkopat. Duchowni, a wśród nich arcybiskup Skworc, mają omówić wyzwania duszpasterskie, przed jakimi stoi polski Kościół.

Autor: Renata Kijowska / Źródło: Fakty TVN