Darczyńcy byli tak hojni, że pani Ewie niczego nie zabraknie. Teraz fundacja chce pomóc innym seniorom

To historia, która zaczęła się paskudnie, ale kończy fantastycznie. 99-letniej pani Ewie złodzieje ukradli 4 tysiące złotych, które składała od dekad. Życie dopisało taki happy end, że pieniędzy wystarczy na wszystkie jej potrzeby. Teraz jest pomysł, by powołać specjalny Fundusz imienia Babci Ewy, przeznaczony dla innych potrzebujących.

Obawy pani Ewy, czy dożyje setki, rozwiewa pani Danuta - opiekunka, która właśnie zaczęła pracę.

- Ja dobrze gotuję, odżywię panią tak, że pani będzie jak szesnastolatka - obiecuje jej pani Danuta. - Ale ja oszczędnie żyję, pani się musi w domu najeść i nie przyjść bez śniadania - ostrzega panią Danutę babcia Ewa. - Dobrze, bułkę sobie wezmę z masłem - odpowiada opiekunka.

Cztery tysiące złotych oszczędności

99-letnia pani Ewa z Bielska-Białej jeszcze nie może uwierzyć w to, że już nie musi się martwić ani o jedzenie, ani o nic innego. Spotkało ją nieszczęście, kiedy zuchwali złodzieje skradli jej oszczędności życia, czyli cztery tysiące złotych. Teraz los się odwrócił.

Fundacja "Serce dla Maluszka" uruchomiła zbiórkę pieniędzy. Po emisji materiału o kradzieży w mieszkaniu pani Ewy, tysiące internautów postarało się tę krzywdę wynagrodzić. Te pieniądze już znalazły swoje przeznaczenie.

- Opieka lekarska to jest w pierwszej kolejności. Mamy już lekarza, mamy osobę, która zajmie się słuchem pani Ewy. Potrzeby życiowe ma już zapewnione - mówi Ewelina Kliś z Fundacji "Serce dla Maluszka".

Fundusz imienia Babci Ewy?

Już niedługo pani Ewa zacznie słyszeć odstawione w kąt radio i ludzi - dostanie aparat słuchowy.

Rachunki i zakupy też już nie są problemem. Fundacja wszystko opłaca przelewami. Pieniędzy w domu nie będzie, będzie za to pani Danuta. Babcia Ewa nie będzie sama.

Pani Danuta ma zamiar powoli do siebie panią Ewę przekonać, by ta dała sobie pomóc w wyjściu na spacer, gotowaniu, a nawet remoncie mieszkania. Wszystko powoli, bo to, co się dzieje, to dla starszej kobiety istne szaleństwo.

Jest też pomysł na dalsze czynienie dobra, bo kwota, którą wpłacili darczyńcy, przerasta potrzeby skromnej 99-latki.

- Powstała idea - to będzie z panią Ewą konsultowane - by utworzyć Fundusz imienia Babci Ewy i żeby osoby starsze w ciężkiej sytuacji materialnej mogły się zwracać po zapomogę - tłumaczy Ewelina Kliś.

