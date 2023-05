8-letni Kamil był torturowany przez ojczyma. Było wielu świadków, nikt mu nie pomógł

1 maja Polacy obchodzą nie tylko Święto Pracy, ale także rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej. W tym roku przypada 19. rocznica. Te lata we Wspólnocie dla zdecydowanej większości Polaków to bilans wielu korzyści, które trudno wyliczyć, a jeszcze trudniej przecenić. W programie także między innymi o finansowym wparciu dla in vitro oraz o sytuacji ekonomicznej na Węgrzech. Na "Fakty" TVN zaprasza Diana Rudnik.

