Puste półki, głodowe pensje i mecz Polska-Anglia, czyli czerwiec 1989

We wtorek odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu. W ten sposób obóz rządzący uczcił 30 rocznicę pierwszych po wojnie wolnych wyborów do Senatu 4 czerwca 1989 roku. Przemawiali prezydent, premier i marszałkowie Sejmu i Senatu. - Choć byłem bardzo krytyczny wówczas wobec Okrągłego Stołu i wyborów z 4 czerwca, po latach dostrzegam ich ogromną wartość. I rzeczywiście śmiało sam mogę przyznać, że były one niezwykle ważnym krokiem na drodze do wolności - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

