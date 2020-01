"Braki mamy dosyć spore". Lekarze i pacjenci czekają na sprzęt od WOŚP

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera na najnowocześniejszy sprzęt do ratowania życia i zdrowia dzieci. Między innymi na takie cuda, jak mikroskop operacyjny z neuronawigacją. Polscy lekarze chcą mieć najlepszy sprzęt na świecie, by nikt nie musiał wyjeżdżać za granicę, by się leczyć.

Orkiestra już gra. Wolontariusze nie mogą doczekać się finału Przed nami 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odbędzie się w niedzielę 12 stycznia.... GRUPA TVN JEST GOSPODARZEM I PARTNEREM 28. FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.

Sprzęt Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tym razem ma trafić na takie oddziały jak ten, na którym leży jedenastoletnia Oliwia. Dziewczynka jest po operacji usunięcia guza mózgu - nowotworu już nie ma, ale jeszcze nie wrócił jej wzrok.

W Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi leży też Wiktorek, który jest po dwóch operacjach serca. - Dzięki wszystkim tym sprzętom, wspaniałym specjalistom, jakich tutaj mamy, moje dziecko żyje - mówi Magdalena Kruszyńska, mama Wiktora.

Potrzeby szpitali

Sprzęt od WOŚP ratuje życie dzieci nie tylko w Łodzi, ale też w szpitalu "Zdroje" w Szczecinie i w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, i w całej Polsce. Nie sposób pokazać i wymienić wszystkich szpitali, które korzystają ze sprzętu kupionego przez WOŚP, bo to już jest prawie trzydzieści lat pomocy.

- W ogóle nie moglibyśmy rozpocząć tej naszej działalności, gdyby nie to, że Orkiestra zakupiła nam sprzęt. Dlatego, że wtedy szpital nie posiadał tego, co potrzebowaliśmy - twierdzi prof. Jacek Moll, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

#WOSPwTVN24. "Chcemy być z wami nie tylko w Polsce, ale na całym świecie" Graj 12 stycznia z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i pokaż nam, gdzie jesteś i jak pomagasz.... Od lat 90. Orkiestra kupiła sprzęt do szpitali za zawrotną sumę miliarda stu dwudziestu sześciu milionów złotych. To aż sześćdziesiąt dwa tysiące sztuk różnego rodzaju urządzeń medycznych. Kolejne trafią do szpitali już za kilka miesięcy.

- Liczymy, że dzięki temu uda nam się zakupić nowoczesny mikroskop operacyjny z możliwością neuroobrazowania i neuronawigacji - mówi prof. Krzysztof Zakrzewski z Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

- Braki mamy dosyć spore, bo ostatnie zakupy dermatomów, które są niezbędne do operacji ratujących życie, takie jak przeszczepy skóry, były kilkanaście lat temu - informuje Ireneusz Pudło, kierownik Oddziału Chirurgii Dziecięcej, Ortopedii i Urologii z Pododdziałem Centrum Leczenia Oparzeń w szpitalu "Zdroje" w Szczecinie.

Polscy lekarze chcą mieć najlepszy sprzęt

Jest szansa na spełnienie tych oczekiwań, bo tym razem Orkiestra kupi to, co potrzebne jest podczas operacji dziecięcych, czyli stoły operacyjne, aparaty do znieczulania i sprzęt monitorujący. Sprzęt na sale operacyjne i oddziały intensywnej terapii medycznej. Na kardiochirurgię, neurochirurgię i chirurgię ogólną.

- Następuje postęp medycyny. Tu pracują najwybitniejsi specjaliści, którzy cały czas doskonalą swoje umiejętności. Oni też potrzebują najlepszego sprzętu - twierdzi prof. Krzysztof Fyderek, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

- My chcemy operować tak samo i takim samym sprzętem dysponować, żeby dać najlepszą usługę medyczną, jaka jest na świecie - mówi prof. Janusz Skalski, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

28. finał WOŚP już w następną niedzielę, 12 stycznia.

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty TVN