Podstępem miała zostać pozbawiona mieszkania. 101-latka poszła do sądu

W drugim dniu egzaminy gimnazjalne rozpoczęły się bez problemów we wszystkich szkołach. W czwartek była część matematyczno-przyrodnicza. Gimnazjaliści i rodzice odetchnęli z ulgą. Duży problem mogą mieć za to maturzyści, bo nauczyciele muszą im wystawić oceny końcowe, aby mogli przystąpić do matury.

