"Byli zawsze wierni Polsce". 100 lat temu wybuchło pierwsze powstanie śląskie

W sobotę w pasie od Warmii, Mazur i Suwalszczyzny przez Mazowsze, Kielecczyznę, Lubelszczyznę po Małopolskę i Podkarpacie wystąpi zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane i duże oraz przelotne opady deszczu. W górach burze z opadami do 20 milimetrów. Temperatura od 23 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, 25 stopni Celsjusza w centrum kraju do 26 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr południowo-zachodni i południowy, słaby i umiarkowany, w porywach burzowych osiągający prędkość do 90 km/h.

