Wypisywała recepty na darmowe leki dla seniorów, dostała karę. "Narodowy Fundusz Zdrowia czekał cztery lata"

Chodziło o zebranie pieniędzy na karę, jaką wymierzył 86-latce Narodowy Fundusz Zdrowia. Urzędnicy kazali emerytowanej lekarce zwrócić pieniądze za bezpłatne leki, jakie wypisywała seniorom w latach 2016 - 2020. Nie miała do tego prawa, bo choć miała umowę z NFZ, to jednak nie prowadziła gabinetu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. - Urosła suma do 56 tysięcy złotych, a Narodowy Fundusz Zdrowia czekał cztery lata. W latach 2016-2020 nie miałam żadnej informacji i pisałam, jak głupi Kaziu, te recepty na "eskę" i myślałam, że to jest dobrze - mówi emerytowana lekarka.