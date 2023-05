Rosyjskie rakiety spadły na Mikołajów. "Usłyszeliśmy potężny huk, który wstrząsnął całym miastem"

Gdy jesienią Ukraińcy pod Chersoniem odrzucili rosyjską armię za Dniepr, w Mikołajowie zrobiło się o wiele bezpieczniej. Jego mieszkańcy zaczęli wracać do swoich mieszkań. - Od stycznia tego roku zaczęliśmy pracować w pełnym wymiarze, życie zaczęło wracać do normy, ludzie ponownie kupowali meble. A teraz znów życie w zawieszeniu - mówi Oleksandr Munch, właściciel centrum handlowego w Mikołajowie.

Niemal co noc Rosja dokonuje zmasowanych ataków rakietowych, czym - według ekspertów - chce osłabić ducha Ukraińców. Ale to Ukraina łamie kręgosłup agresora. Przede wszystkim pod Bachmutem. - Udało się nam tutaj przełamać bieg wydarzeń i wróg wokół Bachmutu przeszedł do obrony - mówi Maksym Żorin, dowódca brygady szturmowej.

Straty agresora

Według danych ukraińskiego sztabu generalnego od początku wojny zabito 200 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Dowódca sił zbrojnych Ukrainy w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji przypomniał, że Związek Radziecki stracił w Afganistanie 15 tysięcy żołnierzy i rzuciło go to na kolana. - Rosyjskie straty są obecnie o wiele większe, a jednak nie powstrzymuje ich to od dalszej wojny. Wniosek jest tylko jeden. Najtańsze, co w tamtym kraju jest, to właśnie ludzkie życie - uważa Wałerij Załużny, naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy.