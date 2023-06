Rosja wysadziła tamę w Nowej Kachowce. "To oburzający akt, który kolejny raz pokazuje brutalność rosyjskiej wojny"

- Rosyjscy okupanci sami zaminowali elektrownię i sami ją wysadzili. To pokazuje cynizm, z jakim Rosjanie traktują ludzi na zajętych terenach i co Rosja daje Europie i światu - ocenił Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

Ukraińskie władze mówią: to zbrodnia wojenna i ekobójstwo. Tama na Dnieprze to ogromna, wysoka na 30 metrów i długa na trzy kilometry konstrukcja, a jej przerwanie grozi zalaniem kilkudziesięciu miejscowości - w tej strefie jest około 16 tysięcy ludzi.

- Woda w Dnieprze płynie bardzo gwałtownie i poziom podniósł się już o metr. Zobaczymy, co będzie dalej - relacjonował we wtorek o godzinie 10 rano Ołeksandr Sjomyk, mieszkaniec obwodu chersońskiego.

Kreml oskarża Ukrainę o atak

W Bratysławie spotkali się przywódcy państw wschodniej flanki NATO - tak zwanej Bukaresztańskiej Dziewiątki. To część przygotowań do szczytu Sojuszu w Wilnie. Wołodymyr Zełenski ostrzegał, by Europa nie okazywała słabości wobec Rosji. - Tym ważniejsza jest nasza wspólna postawa, postawa państw NATO, postawa sąsiadów Ukrainy, by wspierać ją - mówił prezydent Andrzej Duda.