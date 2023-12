Polacy oddalają się od Kościoła. Ojciec Paweł Gużyński wskazuje przyczyny

Mniej Polaków chodzi do kościoła, mniej uczniów na religię, mniej jest też ślubów kościelnych i spada liczba księży. Z najnowszych danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, że Kościół nie wrócił do sytuacji sprzed pandemii. Przyczyny takiej sytuacji wskazuje ojciec Paweł Gużyński.

Polacy chodzą na msze, ale po pandemii nie wrócili tłumnie do ław kościelnych. To jedynie niewielkie ożywienie.

- Reakcje, trzeba powiedzieć, ludu bożego, ludu bożego na pandemię. Polacy się przesiedli przed telewizor, to nie jest tak, że myśmy się po pandemii pozbierali już - uważa prof. Krzysztof Koseła, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Tego zdania jednak nie podziela ojciec Paweł Gużyński. - Kompletnie się z tym nie zgadzam, absolutnie. To jest wydmuszka - podkreśla.

Zdaniem ojca Gużyńskiego zupełnie inna epidemia odpowiada za to, że niecałe 30 procent katolików co tydzień bierze udział w nabożeństwach. Niecałe 14 procent przystępuje do komunii. To niewiele więcej niż w szczycie pandemii i dużo mniej niż przed pandemią.