PiS nie mówi nic o zmianach w "lex Tusk", za to podkręca retorykę antyunijną

Zapewne we wtorek Jarosław Kaczyński powie Klubowi Parlamentarnemu PiS, co dalej z "lex Tusk". Prezydent był za ustawą, a po czterech dniach trochę przeciw, bo nagle wniósł poprawki. PiS może je teraz wyrzucić do kosza, bo liczy się prezydencki podpis. Komisja już po cichu powstaje, a rządowa propaganda przygotowuje grunt. Jednocześnie Antoni Macierewicz głośno nazywa Unię Europejską "rosyjską agenturą".

"Współwinni zbrodni wciąż żyją bezkarnie" - taki transparent, na którym znajdowała się podobizna Donalda Tuska, towarzyszył uroczystości miesięcznicy smoleńskiej na najwyższym szczeblu. Wszystko odbywało się przy uroczystej asyście Wojska Polskiego. Nielubiane przez PiS transparenty były daleko za kordonem policji.

Warto też dodać, że rządowa telewizja już ma serial o tematyce, którą PiS przygotowało dla komisji o rosyjskich wpływach, a sam rząd nie wyklucza, że do komisji wejdzie autor serialu rządowej telewizji - profesor Sławomir Cenckiewicz. PiS nie wstrzymuje działań w sprawie komisji, chociaż prezydent skierował do Sejmu swój projekt jej powoływania i działania. - Jako kancelaria prezydenta liczymy na to, żeby już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, w przyszłym tygodniu, Sejm pochylił się nad nowelizacją ustawy zaproponowaną przez pana prezydenta - poinformował Łukasz Rzepecki z Kancelarii Prezydenta RP.

- Klub Prawa i Sprawiedliwości zbiera się we wtorek rano i wtedy te decyzje będą podejmowane. Na ten moment jeszcze po prostu klub nie ma stanowiska - przekazał Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej z PiS.

"Liczę, że ktoś wreszcie Jarosławowi Kaczyńskiemu powie: przesadzasz" TVN24

Antyunijna retoryka

Prezydent po tym, jak skierował ustawę PiS-u do Trybunału Konstytucyjnego, ale już ze swoim podpisem, nagle zmienił zdanie i zaproponował inny pomysł, chociaż zbliżony do tego, co opozycja nazwała "lex dopaść Tuska". Teraz PiS może uczynić gest wobec Andrzeja Dudy, ale nie musi i nie za bardzo chce, bo zwłoka co do decyzji nie wynika z tego, że klub PiS podejmuje decyzje. Wszystko zależy od Jarosława Kaczyńskiego.

- Moim zdaniem pani marszałek Witek, ale także i całe środowisko Prawa i Sprawiedliwości, nie będą zainteresowane nowelizacją pana prezydenta Andrzeja Dudy, który z tą nowelizacją pozostaje trochę jak Himilsbach z angielskim - ocenił Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu i poseł PSL. - Jak można naprawiać zło jakimś innym złem? - pyta Krzysztof Śmiszek, poseł Nowej Lewicy.

Na takich spotkaniach jak na przykład Forum Klubów "Gazety Polskiej" PiS nie mówi o wątpliwościach prezydenta. PiS atakuje za to Unię Europejską, która to się obawia, że nowa komisja będzie kolejnym zamachem PiS-u na praworządność i demokrację. Antoni Macierewicz nazywa UE "agenturą rosyjską".

- Rezydenci rosyjskiego wywiadu - i wojskowego, i cywilnego - mają uśmiechnięte twarze i tak naprawdę niedużo do roboty. Oni się po prostu cieszą z poszczególnych kroków, które Polskę kompromitują, które wywołują nastroje antyunijne - mówi Paweł Wojtunik, były szef CBA. To opinia byłego szefa CBA o komisji, która ma zacząć tropić rosyjskie wpływy po ośmiu latach rządów PiS-u i po ośmiu latach kontroli PiS-u nad służbami specjalnymi, tuż przed wyborami.

Źródło: Fakty TVN