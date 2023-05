Marsze Równości w polskich miastach. "Żeby ludzie zobaczyli, że nie jesteśmy szatanem".

Chociaż walka o równe prawa toczy się już od wielu lat, to entuzjazm i nadzieja nie gasną. - Wciąż maszerujemy o to, aby związki jednopłciowe, małżeństwa jednopłciowe, zostały uznane z całym wachlarzem praw, z możliwością informacji medycznej, możliwością do pochówku - mówi Magdalena Młynarska-Wezgraj, organizatorka IV Marszu Równości w Koszalinie, Fundacja Fala Równości.

Jednak ma manifestacje osób LGBT+ przychodzą też ich przeciwnicy z obraźliwymi transparentami. - Gdyby przyszli tutaj do nas, te kilkanaście metrów bliżej, i z nami porozmawiali, zjedli coś smacznego, potańczyli do pozytywnej muzyki, to zrozumieliby, że jesteśmy ich sąsiadami, że pracujemy w różnych miejscach, do których przychodzą i łączy nas miłość, czy to do swoich rodzin, do swoich przyjaciół, do tego miasta, kraju - zaznacza Magdalena Młynarska-Wezgraj.