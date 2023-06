Koalicja Obywatelska przed Zjednoczoną Prawicą. Najnowszy sondaż partyjny dla "Faktów" TVN i TVN24

czytaj dalej

Wczoraj Polska się obudziła, poczuliśmy, że możemy być razem i dzisiaj to na pewno nas będzie niosło wszystkich do zwycięstwa - powiedział w "Faktach po Faktach" prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski. Odniósł się do marszu, który 4 czerwca przeszedł ulicami stolicy. Trzaskowski wskazywał, że "to był marsz sprzeciwu", ale jednocześnie "wszyscy mówiliśmy o przyszłości".