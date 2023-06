Kacper Tekieli do końca życia pomagał zwierzętom. "To było bardzo skromne i takie głębokie, z serca"

Ponad 20 tysięcy złotych udało się zebrać podczas zbiórki pieniędzy na pogrzebie Kacpra Tekielego, tragicznie zmarłego męża Justyny Kowalczyk. To właśnie ona poprosiła, by na pogrzeb zamiast kwiatów przynieść datek na schronisko "Promyk" w Gdańsku. Zwierzaki dostaną to, co im najbardziej potrzebne.

Z potrzeby serca

O to, by datkami wspomóc schronisko, kilka dni przed pogrzebem Kacpra Tekieli w mediach społecznościowych prosiła Justyna Kowalczyk - prywatnie żona wspinacza. Jej mąż uwielbiał zwierzęta. - Ten apel był takim właśnie sygnałem, że jesteśmy, oczywiście, w strasznym smutku i żalu, bo to, co się stało, jest rzeczą absurdalnie tragiczną, ale świat jest piękny i patrzymy po prostu do przodu - uważa Piotr Pustelnik, alpinista i himalaista, zdobywcy korony Himalajów i Karakorum.