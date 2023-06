Eksperci biją na alarm. Susza stanowi zagrożenie "dla całej naszej egzystencji"

Susza zagraża zarówno plonom, przyrodzie, jak i dzikim zwierzętom. A długotrwała susza degraduje środowisko, co jest problem dla nas wszystkich. Naukowcy wyliczyli, że w ciągu 23 lat liczba i czas trwania susz wzrosły o 30 procent, a związane z nimi pustynnienie dotyka już jednej czwartej globu.

Susza oznacza też mniej owadów i drobnych gryzoni, które są bazą pokarmową dla drapieżników. Leśnicy ze Szczecinka zauważyli, że bociany coraz częściej decydują się na dramatyczny krok i wyrzucają z gniazda część swojego potomstwa. - Przeważnie wyrzucone jest jedno bądź dwa pisklęta po to, żeby utrzymać cały lęg. Jeżeli bociany by tego nie zrobił, nie wyżywiłby całego lęgu i cały lęg byłby stracony, skazany na zagładę - wyjaśnia Katarzyna Klimek z Nadleśnictwa Szczecinek.

To naturalny mechanizm, ale stosowany w coraz bardziej nienaturalnej sytuacji. Eksperci alarmują, że od kilku lat susza nawiedza Polskę już wiosną i to coraz bardziej dotkliwie.

- Te prognozy na sezon letni, jesienny również nie napawają optymizmem. Dlatego że jeżeli mamy już problem suszy, to niestety on będzie trwał - podkreśla dr Joanna Remiszewska-Michalak, fizyk atmosfery.

Problem dotyczy nie tylko Polski, ale całego świata - to konsekwencja postępujących zmian klimatycznych. - Degradacja gruntów stanowi zagrożenie nie tylko dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego, źródeł utrzymania, ekosystemów i różnorodności biologicznej, ale dla całej naszej egzystencji - przypomina przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ Csaba Kőrösi w przypadający 17 czerwca Międzynarodowy Dzień Walki z Suszą i Pustynnieniem Ziemi.

Susza uderza w rolnictwo

Naukowcy wyliczyli, że w ciągu 23 lat liczba i czas trwania susz wzrosły o 30 procent, a związane z nimi pustynnienie dotyka już jednej czwartej globu. - Często widzimy, jak wieje wiatr i wywiewane są gleby, prawda? My, tracąc 2-3 centymetry gleby, tracimy 1000 lat, bo tyle trwa odbudowywanie się tej warstwy - zwraca uwagę dr Joanna Remiszewska-Michalak.

Konsekwencje już dotykają rolnictwa - ziemia ma coraz gorsze właściwości, więc wymaga zwiększonego nawożenia, a mimo to zwraca coraz gorsze plony. Do tego dochodzą niepokojące prognozy. - Wysoka temperatura, tak zwany palnik, parzy rośliny. Naprawdę nie będzie nie za wesoło - mówi Leszek Kierzek, rolnik z Tarnowa Podgórnego i dodaje, że wypatruje deszczu, ale boi się, że będzie on nawalny i więcej zniszczy, niż pomoże.