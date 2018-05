Żona Harveya Weinsteina przerywa milczenie. "Jestem załamana"

Donald Trump nie leci do Singapuru specjalnie, by spotkać się z Kim Dzong Unem, tylko w powiązaniu z wizytą w Azji i spotkaniami z innymi politykami - ocenił w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS Marek Ostrowski, dziennikarz "Polityki", komentując ogłoszenie miejsca spotkania prezydenta USA i przywódcy Korei Północnej. - Singapur leży stosunkowo najbliżej. Podobno w zasięgu samolotu rządowego Korei Północnej. Może dolecieć do Singapuru, a do Warszawy byłoby już za daleko - mówił drugi gość programu, prof. Marian Edward Haliżak, prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

»