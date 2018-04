Władimir Putin - przywódca kraju, który dysponuje drugą co do wielkości armią świata. obok prezydent Turcji Recep Erdogan dysponujący drugą co do wielkości armia w NATO i prezydent Iranu Hasan Rowhani. Jego kraj przed dalszymi pracami nad rozwojem broni atomowej powstrzymuje tylko porozumienie, którego zerwanie rozważają właśnie Stany Zjednoczone. Ci trzej przywódcy spotkali się w Ankarze. Głównym tematem było przywrócenie pokoju w Syrii. Ale przy okazji pojawiają się pytania, czy nie powstaje właśnie bardzo silny antyzachodni sojusz. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS

