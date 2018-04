Weteranka, senator, matka. Tammy Duckworth napisała niezwykły list

Oglądaj "Fakty z Zagranicy" od poniedziałku do piątku o 19:55 w TVN24 BiS.

Ile trzeba mieć w sobie siły, aby tyle razy odbić się od dna? Pokonać śmierć, ból i rozpacz, a na gruzach kiedyś szczęśliwego, zdrowego życia zbudować nowe - inne, ale też szczęśliwe?

Na to wszystko trzeba mieć tyle siły co amerykańska senator Tammy Duckworth.

Senator stanu Illinois to weteranka wojenna, która w irackim piekle cudem uniknęła śmierci. W 2004 roku helikopter Black Hawk, który pilotowała, został trafiony granatnikiem. Potężna eksplozja wyrwała spód maszyny. Duckworth straciła wtedy obie nogi.

Swoją historią pani senator podzieliła się w specjalnym liście, który napisała do samej siebie z młodości.

"Bez względu na to, jak bardzo się starasz, nigdy nie będziesz miała "szóstek" i nie zostaniesz gwiazdą collegu tak jak wymarzyli to sobie rodzice. Wstąpisz do armii i będziesz miał dwa bardzo odmienne życia - to rodzinne i to zawodowe. Twoje cudowne życie skończy się jednak bardzo gwałtownie" - pisze Duckworth. "Twoje drugie życie zacznie się, gdy obudzisz się kilka dni później w szpitalu. Będziesz w agonii. Powrócisz jednak do żywych. Poczujesz złość i przerażenie, ale znajdziesz sposób na przetrwać ten koszmar" - dodaje.

Powody do dumy

Przez wiele lat Tammy uczyła się żyć na nowo. Najprostsze czynność stały się wielkim wyzwaniem. Kobieta uczyła się chodzić, jeść i kąpać. Siłę do życia dała jej służba publiczna. W 2006 r. Tammy Duckworth pierwszy raz kandydowała do Kongresu. Przegrała o włos. Marzenie o zasiadaniu w amerykańskim kongresie spełniła w 2012 roku. Kilka lat późnej. Izbę Reprezentantów zamieniła na Senat.

"Zaledwie kilka lat później znajdziesz się w najlepszej sytuacji w jakiej kiedykolwiek byłeś. Będziesz mogła spłacić dług tym wszystkim, którzy poświęcili się, by cię uratować. Będziesz senatorem Stanów Zjednoczonych! I będziesz z tego dumna!" - wspomina w liście senator.

W jej życiu teraz pojawił się kolejny powód do dumy - najmłodsza córka Maile Pearl. Drugie dziecko pani senator przyszło na świat kilka dni temu. Teraz wyzwaniem będzie połączenie dwóch wielkich miłości - pracy i rodziny. Nie ma jednak wątpliwości co jest bliższe jej sercu.



"Najlepszą częścią twojego drugiego życia będzie to, że w końcu będziesz miała rodzinę, której zawsze pragnęłaś" - pisze Duckworth.

Źródło: Fakty z zagranicy TVN24 BiS