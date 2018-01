02 stycznia 2018, 20:01

Prof. Dziak: północnokoreański robotnik zarabia w Polsce 350 dolarów, ale dostaje 50

- Korea Północna by chciała, by w Polsce pracowało 4 tysiące Koreańczyków. To wielki sukces, że pracuje tylko 450 - mówił w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS prof. Waldemar Dziak z Zakładu Bezpieczeństwa Globalnego i Studiów Strategicznych PAN. - Robotnik zarabia 350 dolarów, ale dostaje 50. 300 dolarów odbiera pracownik ambasady i to idzie na specjalny fundusz kierownictwa politycznego. Domniemamy, że z niego trafiają środki także na rozwój programu nuklearnego i rakietowego - mówił. Dlaczego w ogóle Koreańczycy z Północy pracują w Polsce? - Na moim miejscu powinien siedzieć ktoś z MSZ i to on powinien odpowiedzieć. Ale nie odpowiedziałby - stwierdził prof. Dziak.