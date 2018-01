Kontrowersyjny list na temat molestowania. "Odróżnijmy oskarżenie od winy"

Dziennik "Le Monde" publikuje list kobiet, podpisany też przez legendę francuskiego kina Catherine Deneuve, która mówi, że to co, zrobił Wienstein jest obrzydliwe, gwałt powinien być bezwzględnie karany, przemoc jest zawsze godna potępienia, ale już złapanie za ramie, czy kolano - niekoniecznie. Nawet uporczywe, niezbyt eleganckie podrywanie nie może być uznane za przestępstwo, a to co teraz spotkało wielu mężczyzn, gdy wytyka im się zachowanie sprzed kilkudziesięciu nawet lat, autorki listu porównały do "polowania na czarownice". Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

