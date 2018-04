Syryjczyk utknął na lotnisku w Malezji. Historia jak z filmu "Terminal"

Od stycznia 2017 roku losowo wybrana grupa dwóch tysięcy bezrobotnych Finów otrzymywała co miesiąc 560 euro, czyli około 2400 złotych. To był tak zwany bezwarunkowy dochód podstawowy. Nie był opodatkowany, a ci, którzy korzystali z tego świadczenia, mogli, ale nie musieli pracować. Program, zgodnie z planem, potrwa do końca grudnia tego roku, ale nie będzie kontynuowany. Eksperyment miał pokazać, że takie wsparcie od państwa przyczyni się nie tylko do redukcji ubóstwa, ale będzie też motywował do aktywnego poszukiwania pracy. Wygląda na to, że nie do końca się udał. Teraz fiński rząd będzie szukać innych rozwiązań. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

»