23 kwietnia 2018, 20:17

"Strategią Macrona będzie chęć pokazania, że ma na Trumpa wpływ"

Donald Trump po wizycie we Francji i tamtejszych obchodach dnia Bastylii jest w bliższych stosunkach z prezydentem Macronem. Panowie regularnie ze sobą rozmawiają. Teraz to Emmanuel Macron przyjeżdża do Białego Domu. Będzie witany ze wszystkimi honorami. Francuski prezydent liczy na to, że w czasie rozmów przekona Donalda Trumpa, przede wszystkim, do powrotu do paktu klimatycznego, z którego Stany Zjednoczone wycofały się prawie rok temu i niezrywania porozumienia z Iranem, co amerykański prezydent chciałby zrobić już w maju. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.