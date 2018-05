"Dryfujemy w kierunku, który jest niekorzystny dla polskiej racji stanu"

To już drugie w ostatnim czasie takie spotkanie przywódców Chin i Korei Północnej. Wizyta Kima zbiega się w czasie z podróżą chińskiego premiera do Tokio. Li Keqiang spotka się z premierem Japonii i prezydentem Korei Południowej. To pierwszy od dawna taki szczyt. Trzy kraje chcą ustalić, w jaki sposób ma przebiegać denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

