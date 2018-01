Robił lepsze prognozy niż rządowa instytucja. Stanie przed sądem

Łukasz Niec przyjechał do Stanów Zjednoczonych razem z rodzicami, gdy miał 5 lat. W Ameryce uczył się i studiował. Legalnie pracuje jako lekarz i to jeden z najlepszych w szpitalu. Nie zna języka polskiego, bo nigdy nie planował powrotu. W Polsce nie ma też żadnej rodziny. Teraz do jego drzwi zapukali jednak agenci służby imigracyjnej. W kajdankach zawieźli go do więzienia i chcą go deportować. Za to, co zrobił 23 lata temu. W wieku 17 lat, czyli jeszcze w liceum, został oskarżony najpierw o zniszczenie mienia o wartości poniżej 100 dolarów, a potem o przywłaszczenie oraz ukrycie przedmiotów pochodzących z kradzieży. Ponieważ są to jego jedyne wykroczenia - nie został ukarany. Ale dla służb imigracyjnych wystarczy to, że złamał prawo. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

