"Prezes Kaczyński jest na tyle prowincjonalny, że może nie rozumie, co robi"

- Dla mnie premier to dojrzała kobieta. To kobieta, co nie jedno w życiu osiągnęła. Jak ona mówi, że ma pomysł na macierzyństwo i godzenie z nim swojej roli, to ona wie, co mówi - oceniła w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS psycholog Maria Rotkiel. - Nie ma w tym nic niezwykłego, że premierem jest kobieta, i że rodzi dziecko - dodała.

»