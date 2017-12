27 grudnia 2017, 20:14

Putin będzie kandydatem niezależnym. W Moskwie poparła go elita

To była świetna okazja dla kremlowskich PR-owców do pokazania wielkości Władimira Putina. Jako, że prezydent Rosji cieszy się większym poparciem niż jego partia Jedna Rosja, postanowiono że Putin wystartuje jako kandydat niezależny. Do tego potrzebna jest grupa inicjatywna złożona z co najmniej 500 obywateli. Do Moskwy zjechała więc elita rosyjskiego społeczeństwa złożona między innymi z naukowców, sportowców, polityków i przedstawiciele kultury. Wszyscy powiedzieli się za Putinem. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.