Problem z nadpobudliwym uczniem? Rozwiązaniem ma być guma

W Japonii do piątej kategorii społeczeństwa maja należeć nie ludzie a roboty i to one w założeniach rządu w Tokio mają po prostu wykonywać te najmniej atrakcyjne prace, a ludzie zając tym, co kreatywne i fascynujące. Okazuje się, że technologia, która wykorzystujemy, już teraz daje właściwie taką szansę, co więcej nie ma innej drogi, bo chętnych do wykonywania tych nieprzyjemnych prac po prostu już nie ma. Japończycy nie są jedynym społeczeństwem na świecie, które tak szybko się starzeje i ma problemy z przyrostem naturalnym, ale może jedynym, które wpadło na taki pomysł rozwiązania problemu. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

