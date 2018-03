Polsko-rosyjskie "wet za wet". Kto i jak pada ofiarą zasady wzajemności?

Ma długość ponad 360 metrów. To więcej niż wysokość Pałacu Kultury czy Wieży Eiffla. Symphony of the Seas, bo to jest jego nazwa, to największy pasażerski statek świata. W sobotę wypłynie z francuskiego portu w swój pierwszy rejs. Zabrać może na pokład, a dokładnie 18 pokładów, ponad sześć tysięcy pasażerów. Koszt budowy to niemal półtora miliarda dolarów. A biletu? Od 3 do 16 tysięcy złotych za pięć dni podróży. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

