"Można przyjąć 10 uchodźców i zdjąć z siebie krytykę"

Sytuacja będzie naprawdę dramatyczna na wiosnę, gdy dziesiątki - jeśli nie setki tysięcy - uchodźców i imigrantów znów ruszy z północnej Afryki w stronę Europy. Ale to nie znaczy, że pełnych desperacji ludzi nie ma już teraz. Wielu z nich jest tak zdesperowanych wielomiesięcznym oczekiwaniem w ośrodkach dla uchodźców we Włoszech, że na własną rękę chcą dotrzeć do Francji. Jedyne czym dysponowali to mapy. Nie mieli pojęcia czym będzie próba przekroczenia Alp o tej porze roku. Przyjechali do Europy z Kongo, Senegalu i Libii i śnieg zobaczyli pierwszy raz w życiu. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

