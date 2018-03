Sokołowski: włoskie grupy przestępcze starają się znaleźć nowe rynki

Po każdej strzelaninie w Stanach Zjednoczonych zawsze było tak samo: współczucie dla rodzin ofiar, próby ucięcia dyskusji o ograniczeniu dostępu do broni, wyciszenie emocji i tematu. Tym razem ani emocji, ani tematu uciszyć się nie dało. Bo mówili nie tylko rodzice, ale też dzieci - nastolatkowie, którzy przeżyli masakrę w szkole w Parkland. Być może pierwszy raz po takiej tragedii jest szansa na zmianę. Kolejne korporacje wycofują się ze zniżek dla członków klubów strzeleckich. Sklepy same wprowadzają ograniczenia wiekowe dla kupujących broń. Ale to, co jest najważniejsze, to zdanie prezydenta. Donald Trump też chce zmian. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

