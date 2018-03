30 marca 2018, 20:01

Kowal: sprawa Polski jest w UE strategiczna

- Naiwnością i dziecinnością byłoby sądzić, że to działa w taki sposób, że na przykład opozycja teraz zaatakuje rząd, za dwa lata wróci do władzy i wtedy instytucje europejskie powiedzą: no to my teraz prowadzimy wobec was inną politykę - powiedział w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS były wiceminister spraw zagranicznych dr Paweł Kowal z Polskiej Akademii Nauk, komentując słowa Donalda Tuska. Przewodniczący Rady Europejskiej powiedział w TVN24, że "będzie walczył o Polskę w Unii i przekonywał Europę, że to problemy sezonowe". Zdaniem byłego wiceszefa MSZ sprawa Polski jest w UE "strategiczna". - Trzeba dopilnować, żeby na tym polu Polska nie traciła - podkreślił.