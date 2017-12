28 grudnia 2017, 20:01

"Ojciec mówi to, czego syn nie może powiedzieć"

- Ojciec mówi to, czego syn nie może powiedzieć - stwierdził w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS były wiceszef MSZ Paweł Kowal, mówiąc o Kornelu Morawieckim, ojcu premiera Mateusza Morawieckiego. Zdaniem Kowala Kornel Morawiecki może sobie pozwolić na więcej swobody w wywiadach, więc to stwarza okazję, by mówił to, co nie wypada jego synowi jako premierowi. - Jeszcze nie raz będziemy czytali ojca Morawieckiego - ocenił, komentując czwartkowy wywiad "Rzeczpospolitej" z liderem partii Wolni i Solidarni.