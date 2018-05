Dzięki niemu świat miał być bezpieczniejszy. Na czym polegało porozumienie z Iranem?

Rosja jest krajem politycznie bardzo stabilnym - powiedział w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS Jan Rokita, komentując fakt, że Putin przez czwartą kadencję zajmie fotel prezydenta. - Putin zaprowadził system miękkiej tyranii - wyjaśnił komentator i dodał, że "jest to tyrania bardzo łagodna", bo ma ogromne poparcie społeczne oraz "w gruncie rzeczy istnieje dość szeroka wolność słowa". - To jest taki stan rzeczy, który może istnieć bardzo długo, w którym władza jest zdolna do skutecznego zadbania o swoją pozycję, a opinia publiczna jest zadowolona, że nie jest ostrzej". - Moim zdaniem wcale nie jest tak oczywiste, że nie znajdzie jakiegoś konstytucyjnego sposobu, żeby za 6 lat przedłużyć swoją władzę - ocenił gość programu. - Na tle straszliwych tyranów, a nawet na tle reżimu chińskiego, to Putin jest władcą oświeconym, a Rosja jest krajem umiarkowanym, nie radykalnym. Jeśli nawet czasem zdarzy się morderstwo polityczne z inicjatywy władz, to jednak jest to pewnego rodzaju wyjątek - stwierdził i dodał "w Rosji jest znacznie gorzej niż myślą Rosjanie, ale znacznie lepiej niż piszą zagraniczne media".

»